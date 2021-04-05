На Дону медики вылечили от коронавируса еще 201 человека

В Ростовской области с начала пандемии COVID-19 побороли 74 075 человек. Из них 201 выздоровел за сутки с 6 по 7 апреля.В стационарах лечение получают 1 907 дончан, среди которых 14 находятся в тяжелом состоянии. Врачи ввели их в медицинскую кому, чтобы обеспечить кислородом через трахейный трубки - дышать самостоятельно эти пациенты не могут. Еще 168 получают кислород с помощью специальных масок и мундштуков.Растет и число инфицированных. За последние 24 часа диагноз подтвердился у 241 жителя региона. Всего с начала пандемии положительные результаты тестов на COVID-19 получили 82 522 человека. Из них 3 719 не смогли побороть инфекцию. За минувшие сутки коронавирус забрал жизни 25 дончан в возрасте от 56 до 92 лет. Как сообщили в областном правительстве, все умершие страдали хроническими заболеваниями.