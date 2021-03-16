В Ростовской области коронавирус побороли еще 274 человека

В Ростовской области растет число людей, переболевших коронавирусом. За сутки с 17 по 18 марта медики вылечили 274 человека, а общее количество выздоровевших дончан достигло 69 187.Места пациентов, поборовших COVID-19, заняли 240 жителей региона. Всего с начала пандемии положительные результаты тестов на инфекцию получили 77 706 человек.В стационарах получают лечение 1 644 пациента, среди которых 138 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Врачи оценивают их состояние как тяжелое.Увеличилось и число летальных исходов. За минувшие сутки в области скончались 28 человек - больше, чем за последние несколько дней. По информации правительства региона, вирус забрал жизни 15 женщин в возрасте от 60 до 90 лет и 13 мужчин от 63 до 88 лет. Все умершие страдали хроническими заболеваниями, которые усугубил COVID-19.