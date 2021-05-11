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За сутки от коронавируса вылечили 169 жителей Ростовской области

За сутки от коронавируса вылечили 169 жителей Ростовской области
В Ростовской области от коронавируса выздоровели еще 169 человек. С начала пандемии по 13 мая вирус побороли 81 265 дончан.

В стационарах лечение получает 1 541 пациент. Из них 18 человек подключены к инвазивным аппаратам искусственной вентиляции легких. Врачи оценивают их состояние как тяжелое. Еще 145 человек получают кислород с помощью специальных мундштуков и масок.

Растет и число инфицированных коронавирусом. За последние сутки вирус подхватили 199 жителей региона. Всего с начала пандемии положительные результаты тестов на COVID-19 получил 90 721 человек. Из них 4 172 пациента скончались от тяжелых последствий болезни. По информации областного правительства, все умершие страдали различными хроническими заболеваниями.

Фото: chaiknet.ru.

Теги: COVID-19 на Дону коронавирус в Ростовской области

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