За сутки от коронавируса вылечили 169 жителей Ростовской области

В Ростовской области от коронавируса выздоровели еще 169 человек. С начала пандемии по 13 мая вирус побороли 81 265 дончан.В стационарах лечение получает 1 541 пациент. Из них 18 человек подключены к инвазивным аппаратам искусственной вентиляции легких. Врачи оценивают их состояние как тяжелое. Еще 145 человек получают кислород с помощью специальных мундштуков и масок.Растет и число инфицированных коронавирусом. За последние сутки вирус подхватили 199 жителей региона. Всего с начала пандемии положительные результаты тестов на COVID-19 получил 90 721 человек. Из них 4 172 пациента скончались от тяжелых последствий болезни. По информации областного правительства, все умершие страдали различными хроническими заболеваниями.