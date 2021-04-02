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В Ростовской области от COVID-19 вылечили 201 человека за сутки

В Ростовской области от COVID-19 вылечили 201 человека за сутки
Медикам Ростовской области удалось вылечить от COVID-19 еще 201 пациента. С начала пандемии по 3 апреля коронавирусом переболели уже более 90%, или 73 265 заразившихся.

Общее число дончан с подтвержденным диагнозом составили 81 562 человека. Из них все еще лечится 1 921, при этом 18 находятся в тяжелом состоянии. Они подключены к неинвазивным аппаратам ИВЛ. Медики ввели этих пациентов в медикаментозную кому и подают кислород через трахейные трубки. Еще 183 человека получают кислород с помощью медицинских масок и мундштуков.

Растет и число летальных случаев среди пациентов с COVID-19. За минувшие сутки не стало 24 человек в возрасте от 48 до 95 лет. По информации областного правительства, все умершие страдали хроническими заболеваниями. Всего за период пандемии инфекция унесла жизни 3 656 человек.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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