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От COVID-19 выздоровели 260 жителей Ростовской области за сутки

От COVID-19 выздоровели 260 жителей Ростовской области за сутки
В Ростовской области растет число выздоровевших от коронавируса. За сутки с 28 по 29 марта вирус побороли 260 человек. Всего за период пандемии медики вылечили 72 127 людей, болевших COVID-19.

Стационарное лечение получают 1 916 человек. Среди них 139 подключены к неинвазивным аппаратам ИВЛ, а 18 - к инвазивным. Последние находятся в тяжелом состоянии. Врачи приняли решение ввести их в медикаментозную кому, чтобы поддерживать жизнь кислородом через трахейную трубку. Остальные получают кислород с помощью медицинских масок и мундштуков.

За минувшие сутки специалисты зафиксировали еще 242 случая инфицирования COVID-19, а общее количество людей с подтвержденным диагнозом достигло 80 357. Из них 3 533 пациента не смогли побороть вирус. За последние сутки болезнь забрала жизни 12 человек. Как сообщили в региональном правительстве, все умершие страдали сопутствующими заболеваниями, которые усугубил коронавирус.

Теги: COVID-19 на Дону коронавирус в Ростовской области

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