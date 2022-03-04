В Ростовской области от COVID-19 умерли еще 16 мужчин

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В Ростовской области от COVID-19 за сутки умерли еще 16 мужчин, проинформировал 6 марта региональный оперативный штаб.Пациентам, который не смогли справиться с болезнью, было от 44 до 87 лет. Все они, кроме коронавируса, имели ряд хронических заболеваний.За все время пандемии жертвами инфекции стали 10 439 жителей региона.Заразились в минувший день 2 241 дончанин. Проходят лечение сейчас 22 789 человек. Из них 2 636 находятся в ковидных госпиталях, 229 – на искусственной вентиляции легких.