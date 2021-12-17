В Ростовской области от коронавируса за сутки умерли 20 человек

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В Ростовской области от коронавируса за сутки скончались 20 человек. Об этом 19 декабря сообщает донское правительство.В регистре умерших – шестеро мужчин в возрасте от 46 до 84 лет и четырнадцать женщин, которым было от 48 до 85 лет. Всего с начала пандемии жертвами инфекции стали 9 314 дончан.В минувший день диагноз «COVID-19» подтвердился у 629 жителей региона. Лечатся в инфекционных госпиталях сейчас 2 855 заразившихся. Из них 294 пациента не могут дышать самостоятельно из-за поражения легких.