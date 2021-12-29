Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области от коронавируса умерли еще 16 жителей

В Ростовской области от коронавируса умерли еще 16 жителей
В Ростовской области жертвами коронавируса за сутки стали 16 жителей. Об этом 7 января сообщает правительство региона.

В регистре умерших – восемь мужчин в возрасте от 44 до 85 лет и столько же женщин, которым было от 76 до 94 лет. За все время пандемии не смогли перенести заболеванием 9 749 дончан.

Заразились в минувший день 305 жителей. Проходят лечение в стационарах 1 933 пациента с COVID-19. В тяжелом состоянии, на вентиляции легких, находятся 287 больных.
Фото: Алексей Бойко
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.