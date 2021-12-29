В Ростовской области от коронавируса умерли еще 16 жителей

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В Ростовской области жертвами коронавируса за сутки стали 16 жителей. Об этом 7 января сообщает правительство региона.В регистре умерших – восемь мужчин в возрасте от 44 до 85 лет и столько же женщин, которым было от 76 до 94 лет. За все время пандемии не смогли перенести заболеванием 9 749 дончан.Заразились в минувший день 305 жителей. Проходят лечение в стационарах 1 933 пациента с COVID-19. В тяжелом состоянии, на вентиляции легких, находятся 287 больных.