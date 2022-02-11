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Еще десять жителей Ростовской области умерли от COVID-19

Еще десять жителей Ростовской области умерли от COVID-19
В Ростовской области еще десять жителей стали жертвами COVID-19. Об этом 13 февраля сообщает правительство региона.

В регистре умерших оказались пятеро мужчин в возрасте от 58 до 85 лет и столько же женщин, которым было от 62 до 92 лет. Всего с начала пандемии не смогли справиться с заболеванием 10 164 дончанина.

Положительные ПЦР-тесты в минувший день получили 4 474 человека. Проходят лечение в ковидных госпиталях 3 477 пациентов. Из них 263 не могут дышать самостоятельно.
Фото: donday.ru
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