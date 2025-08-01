На выходных крупные вспышки на Солнце могут стать причиной магнитных бурь

Фото: Лаборатория Солнечной астрономии.

Из-за крупных солнечных вспышек Землю накроют магнитные бури. Информация появилась на сайте Лаборатории солнечной астрономии.Уже образовались два крупных пятна. В ближайшие выходные, 2 и 3 августа, заметно будут повышены вероятности вспышек уровня M (сильные) и X (очень сильные).- Наиболее быстрорастущей сейчас является область 4167, расположенная почти точно на линии Солнце - Земля. Если текущие темпы её роста продержатся ещё хотя бы пару суток, она имеет шансы уже на этих выходных модифицироваться в очень крупный центр, обладающий потенциалом для формирования вспышек X класса, - пишут специалисты.Вспышки на Солнце могут спровоцировать магнитные бури. Такое явление связано с взаимодействием магнитного поля Земли с потоками заряженных частиц, исходящих от Солнца.Метеозависимым людям следует позаботиться о своем здоровье. Важно больше отдыхать и отказаться от вредной пищи.