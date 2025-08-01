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На трассе Ростов - Волгодонск полностью восстановили движение

На трассе Ростов - Волгодонск полностью восстановили движение

По данным, опубликованным областной Госавтоинспекцией Ростовской области, транспортное сообщение по автомагистрали Ростов – Волгодонск открыли.

Напомним, что днем 1 августа вблизи поселка Зеленолугского Мартыновского района случилось воспламенение сухой травы. На текущий момент тридцать сотрудников пожарной охраны ведут борьбу с огнем, который распространился на площади пять тысяч квадратных метров.

Из-за сильного задымления и активного распространения пламени по обеим сторонам трассы было временно приостановлено движение автотранспорта. Однако уже через час движение было возобновлено.
Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области
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