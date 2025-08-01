Власти Ростова планируют потратить свыше 14 млн на украшения ко Дню города.

Фото: госзакупки

К предстоящему Дню города власти Ростова-на-Дону намерены выделить более 14 миллионов рублей на праздничное оформление. Соответствующий конкурс размещен на сайте госзакупок.В 2025 году Ростов-на-Дону отметит 276 лет со дня своего основания. К этой дате запланирована установка флагштоков на нескольких ключевых городских площадях, в том числе на площадях Воинской Славы, Гагарина, Комсомольской и Театральной, а также вблизи парка им. Горького, у Старо-Покровского храма и на въездах в город со стороны Новочеркасска и с южного направления.Две световые инсталляции украсят вход в парк им. Горького. Одна из них будет представлять собой надпись "С днём города!", а другая будет выполнена в виде герба Ростовской области.Существующие световые конструкции "вихрь" на опорах Ворошиловского моста и улице Стачки будут переподключены. Площадь Советов, территория возле Старо-Покровского храма и скульптура "Мать и дитя" будут украшены декоративными элементами в форме сердца и светящимися деревьями.Городская администрация выделила 14,4 млн рублей на праздничное оформление донской столицы в честь 276-летия. Контракт предусматривает, что подрядчик должен установить все украшения и подготовить баннер с детскими рисунками до 3 сентября. Наряду с новыми элементами декора будут использованы и украшения, оставшиеся с прошлого года. Полный демонтаж украшений намечен на первую половину октября.Примечательно, что в прошлом году на украшение города к 275-летнему юбилею было потрачено 13,8 млн рублей. Эта сумма была в 10 раз больше, чем годом ранее: в 2023 году на праздничное оформление выделили 1,2 млн рублей.