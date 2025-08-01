Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Власти Ростова планируют потратить свыше 14 млн на украшения ко Дню города.

Власти Ростова планируют потратить свыше 14 млн на украшения ко Дню города.

К предстоящему Дню города власти Ростова-на-Дону намерены выделить более 14 миллионов рублей на праздничное оформление. Соответствующий конкурс размещен на сайте госзакупок.

В 2025 году Ростов-на-Дону отметит 276 лет со дня своего основания. К этой дате запланирована установка флагштоков на нескольких ключевых городских площадях, в том числе на площадях Воинской Славы, Гагарина, Комсомольской и Театральной, а также вблизи парка им. Горького, у Старо-Покровского храма и на въездах в город со стороны Новочеркасска и с южного направления.

Две световые инсталляции украсят вход в парк им. Горького. Одна из них будет представлять собой надпись "С днём города!", а другая будет выполнена в виде герба Ростовской области.

Существующие световые конструкции "вихрь" на опорах Ворошиловского моста и улице Стачки будут переподключены. Площадь Советов, территория возле Старо-Покровского храма и скульптура "Мать и дитя" будут украшены декоративными элементами в форме сердца и светящимися деревьями.

Городская администрация выделила 14,4 млн рублей на праздничное оформление донской столицы в честь 276-летия. Контракт предусматривает, что подрядчик должен установить все украшения и подготовить баннер с детскими рисунками до 3 сентября. Наряду с новыми элементами декора будут использованы и украшения, оставшиеся с прошлого года. Полный демонтаж украшений намечен на первую половину октября.

Примечательно, что в прошлом году на украшение города к 275-летнему юбилею было потрачено 13,8 млн рублей. Эта сумма была в 10 раз больше, чем годом ранее: в 2023 году на праздничное оформление выделили 1,2 млн рублей.
Фото: госзакупки
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.