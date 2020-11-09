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В Ростовской области оставили под запретом проведение новогодних корпоративов и банкетов

В Ростовской области оставили под запретом проведение новогодних корпоративов и банкетов
Проведение новогодних банкетов и корпоративов в Ростовской области оставили под запретом. Информацию об этом 11 ноября подтвердили в правительстве донского региона.

В области по-прежнему действуют ограничительные меры, связанные с распространением коронавируса. Так, общепиты и рестораны должны закрываться не позднее 22 часов, а значит, все предновогодние мероприятия, которые как правило заканчиваются после полуночи, будет невозможно провести.

- Согласно действующему постановлению в новогодние праздники заведения общепита работают до 22 часов, как и в любой другой день, - прокомментировали в ведомстве.

Напомним, ограничения вернули 14 октября из-за растущего ежедневно количества зараженных COVID-19. В начале пандемии кафе и рестораны сильно пострадали, когда были закрыты. Многие из них работали навынос, а некоторым и вовсе пришлось закрыться. Как только эпидемиологическая ситуация в регионе улучшилась, заведениям разрешили продолжить работу с определенными условиями. Несмотря на это, не всем удалось выполнить условия Роспотребнадзора, из-за чего эти кафе и рестораны не смогли открыться.

Отметим, проведение корпоративов являлось одним из самых прибыльных мероприятий в преддверии Нового года. Однако в ближайшее время ресторанный бизнес ждет очередной кризис.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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