В двух судах Ростовской области вернули ограничения, связанные с коронавирусом

В Южном окружном военном суде и Ростовском областном суде вернули ограничения из-за неблагоприятной эпидситуации в регионе. Изменения вступили в силу с 27 и 26 октября соответственно. Об этом сообщили в пресс-службе судов.Согласно постановлению жителям Ростовской области отказали в личном приёме и выдаче документов в самих зданиях судов. Теперь люди должны отправлять необходимые бумаги через интернет-портал или почтой.Также на заседаниях запретили присутствовать всем, кто не является участником судебного процесса, в том числе ограничили доступ и средствам массовой информации.Напомним, накануне в донском регионе скорректировали карантинные меры для работников старше 65 лет. Сотрудникам компаний преклонного возраста разрешили выйти из дистанционного режима, несмотря на ежедневный рост заражённых COVID-19. Хотя заведениям общепита до сих пор нельзя обслуживать посетителей после десяти часов вечера.Эпидобстановка в Ростовской области действительно критическая. Каждые сутки на Дону выявляют по несколько сотен заражённых, а в моргах патологоанатомы не успевают делать заключения с установленной причиной смерти.