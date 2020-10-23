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В двух судах Ростовской области вернули ограничения, связанные с коронавирусом

В двух судах Ростовской области вернули ограничения, связанные с коронавирусом
В Южном окружном военном суде и Ростовском областном суде вернули ограничения из-за неблагоприятной эпидситуации в регионе. Изменения вступили в силу с 27 и 26 октября соответственно. Об этом сообщили в пресс-службе судов.

Согласно постановлению жителям Ростовской области отказали в личном приёме и выдаче документов в самих зданиях судов. Теперь люди должны отправлять необходимые бумаги через интернет-портал или почтой.

Также на заседаниях запретили присутствовать всем, кто не является участником судебного процесса, в том числе ограничили доступ и средствам массовой информации.

Напомним, накануне в донском регионе скорректировали карантинные меры для работников старше 65 лет. Сотрудникам компаний преклонного возраста разрешили выйти из дистанционного режима, несмотря на ежедневный рост заражённых COVID-19. Хотя заведениям общепита до сих пор нельзя обслуживать посетителей после десяти часов вечера.

Эпидобстановка в Ростовской области действительно критическая. Каждые сутки на Дону выявляют по несколько сотен заражённых, а в моргах патологоанатомы не успевают делать заключения с установленной причиной смерти.

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