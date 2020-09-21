В правительстве подтвердили просьбу главного санврача Ростовской области вернуть ограничительные меры

Руководитель Роспотребнадзора Ростовской области предложил вернуть ограничительные меры. Эту информацию подтвердили 23 сентября в правительстве донского региона.В связи со стремительно растущим количеством заболеваний в Ростове главный санитарный врач области предложил ввести ряд ограничений в период пандемии.Евгений Ковалев считает, что в городе необходимо запретить городские и районные спортивные соревнования, временно остановить работу ночных клубов и проведение массовых мероприятий. Помимо этого, график общественного транспорта нужно скорректировать так, чтобы сократилось количество пассажиров в салонах. Всех дончан старше 65 лет глава Роспотребнадзора предложил вернуть на удаленную работу и принимать граждан в муниципальных учреждениях строго по записи. Внимание также стоит уделить и индивидуальной защите: людей необходимо активнее убеждать носить маски и соблюдать социальную дистанцию.В донском регионе ежедневно заболевают коронавирусом более 160 человек. По данным на 23 сентября, общее количество зараженных составило 20 604 человека, из которых 460 стали жертвами опасной инфекции.