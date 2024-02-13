В Ростовской области ОРВИ за неделю заболели свыше 21 тысячи человек

Фото: Rostov.ru

В Ростовской области за неделю специалисты выявили новые случаи заболевания острой распираторной вирусной инфекцией. С 5 по 11 февраля ее подхватили около 21 900 человек. По данным регионального Роспотребнадзора, практически половина заразившихся (49,4%) – это дети не достигшие возраста 14 лет.При появлении первых симптомов рекомендуется сразу же обратиться к терапевту. В качестве профилактики заболевания врачи рекомендуют надевать медицинскую маску в местах большого скопления людей. Кроме того, рекомендуется мыть руки с мылом или использовать антисептики.Напомним, в Ростовской области по-прежнему охраняется напряженная ситуация с корью. В январе 2024 года опасную инфекцию подхватили 200 жителей донского региона.