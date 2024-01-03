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В Ростовской области за неделю почти 19 тысяч человек заболели ОРВИ

В Ростовской области за неделю почти 19 тысяч человек заболели ОРВИ
С 25 по 31 декабря в Ростовской области 18,7 тысячи человек заболели ОРВИ. Почти половина инфицированных (46,9%) – это дети до 14 лет. Данные размещены на сайте донского Роспотребнадзора.

При проявлении симптомов острой респираторной вирусной инфекции или гриппа врачи советуют сразу обратиться за помощью к терапевту. Специалист поставит диагноз и пропишет курс лечения.

Для профилактики заболевания следует придерживаться мер предосторожности. В их числе – ношение масок и перчаток в местах с большим скоплением людей, поддержание личной гигиены и соблюдение социальной дистанции. Все это позволит снизить риск подхватить инфекцию.
Фото: Ростов.Ру
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