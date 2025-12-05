Новости
В Ростовской области органы опеки забрали оставленного в подъезде ребёнка

В Ростовской области органы опеки забрали оставленного в подъезде ребёнка в поселке Каменоломни. Источник Donday сообщил об этом 5 декабря.

Малыш провёл три дня в детской городской больнице Шахт, но так как никаких медицинских показаний для дальнейшего лечения не было, его вернули в посёлок Каменоломни. Там за ребёнком теперь следят сотрудники опеки.

Вероятно, мальчик будет находиться в приюте вместе с другими брошенными детьми.

Инцидент произошёл 3 декабря. Соседи обнаружили в подъезде коляску с годовалым ребёнком и записку. В послании 18-летняя мать призналась, что не в силах воспитывать сына, и выразила надежду, что ему найдут любящую семью.

Полиция разыскивает девушку. Ей может грозить лишение свободы на срок до года.
Фото: DonDay
