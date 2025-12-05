В Ростове на Сельмаше «Нива» влетела в ограждение торгового центра

Фото: СоцСети

В Ростове-на-Дону в микрорайоне Сельмаш «Нива» въехала в ограждение торгового центра. Снимки с места 5 декабря разместили местные жители.Как сообщили очевидцы, ЧП произошло в микрорайоне Сельмаш. В кадре показано, что нива въехала в пешеходную возвышенность. На место происшествия в недоумении сбежались люди. Они вызвали сотрудников МЧС.Как рассказали жители, водитель был в неадекватном состоянии. Как именно он туда попал, выясняется.