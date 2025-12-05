Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове на Сельмаше «Нива» влетела в ограждение торгового центра

В Ростове на Сельмаше «Нива» влетела в ограждение торгового центра
В Ростове-на-Дону в микрорайоне Сельмаш «Нива» въехала в ограждение торгового центра. Снимки с места 5 декабря разместили местные жители.

Как сообщили очевидцы, ЧП произошло в микрорайоне Сельмаш. В кадре показано, что нива въехала в пешеходную возвышенность. На место происшествия в недоумении сбежались люди. Они вызвали сотрудников МЧС.

Как рассказали жители, водитель был в неадекватном состоянии. Как именно он туда попал, выясняется.
Фото: СоцСети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.