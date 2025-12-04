Найденного в подъезде годовалого ребенка в Ростовской области могут отдать в детдом

Фото: DonDay

Найденного в коляске малыша в Ростовской области могут определить в детдом. Ранее ребенка без присмотра взрослых обнаружили на лестничной клетке.Напомним, происшествие случилось в поселке Каменоломни 3 декабря. Жильцы в тот день обнаружили в подъезде ребенка в коляске. На место они вызвали полицию.В коляске с малышом лежала записка. 18-летняя девушка отказалась от ребенка и попросила его приютить. Сама она не может прокормить мальчика.Правоохранители разыскивают горе-мать. Пока малыш находится в больнице, но скоро его могут отправить в детский дом.