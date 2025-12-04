Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Найденного в подъезде годовалого ребенка в Ростовской области могут отдать в детдом

Найденного в подъезде годовалого ребенка в Ростовской области могут отдать в детдом
Найденного в коляске малыша в Ростовской области могут определить в детдом. Ранее ребенка без присмотра взрослых обнаружили на лестничной клетке.

Напомним, происшествие случилось в поселке Каменоломни 3 декабря. Жильцы в тот день обнаружили в подъезде ребенка в коляске. На место они вызвали полицию.

В коляске с малышом лежала записка. 18-летняя девушка отказалась от ребенка и попросила его приютить. Сама она не может прокормить мальчика.

Правоохранители разыскивают горе-мать. Пока малыш находится в больнице, но скоро его могут отправить в детский дом.
Фото: DonDay
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.