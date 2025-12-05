Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

На выходных в Ростовской области прогнозируют дождь с мокрым снегом

На выходных в Ростовской области прогнозируют дождь с мокрым снегом
В Ростовской области на выходных обещают дождь с мокрым снегом. Об этом сообщают синоптики Северо-Кавказского УГМС.

Уже 6 декабря прольет небольшой дождь. А по северу региона - с мокрым снегом. Столбики термометров достигнут 0…+5 градусов, а по северу - до -3 градусов. Днем ожидается похолодание до +1…+6 градусов. Синоптики прогнозируют усиление ветра до 7-12 метров в секунду.

На следующий день, 7 декабря, температура воздуха ночью не поднимется выше -1…+4 градусов, а при прояснениях - до -4 градусов. Днем похолодает до 0…+5 градусов. Порывы ветра достигнут 15-17 метров в секунду.

В этот период необходимо быть внимательнее на проезжей части. Водителям необходимо соблюдать правила ПДД. А пешеходам лучше обходить различные непрочные конструкции и ветхие деревья.
Фото: Rostov.ru
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.