На выходных в Ростовской области прогнозируют дождь с мокрым снегом

Фото: Rostov.ru

В Ростовской области на выходных обещают дождь с мокрым снегом. Об этом сообщают синоптики Северо-Кавказского УГМС.Уже 6 декабря прольет небольшой дождь. А по северу региона - с мокрым снегом. Столбики термометров достигнут 0…+5 градусов, а по северу - до -3 градусов. Днем ожидается похолодание до +1…+6 градусов. Синоптики прогнозируют усиление ветра до 7-12 метров в секунду.На следующий день, 7 декабря, температура воздуха ночью не поднимется выше -1…+4 градусов, а при прояснениях - до -4 градусов. Днем похолодает до 0…+5 градусов. Порывы ветра достигнут 15-17 метров в секунду.В этот период необходимо быть внимательнее на проезжей части. Водителям необходимо соблюдать правила ПДД. А пешеходам лучше обходить различные непрочные конструкции и ветхие деревья.