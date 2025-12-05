Фото: Дондей

На ростовском ипподроме при сносе конюшен могли пострадать жокей и её лошадь. Девушка ехала верхом, когда на территорию объекта приехала специальная техника для демонтажа. Подробностями 19-летняя Ольга Ерохина поделилась с редакцией DonDay.Еще 10 октября стало известно, что единственный ипподром в Ростовской области закрывается навсегда. В администрации объекта сообщили, что у конников есть время до 28 ноября, чтобы вывезти лошадей и личные вещи. В день закрытия никто не сдвинулся с места.Владелец ипподрома пошел на уступки людям и разрешил оставить лошадей до мая 2026 года.Но днем 3 декабря конники увидели спецтехнику на объекте, которая умышленно сносила летние конюшни. Только благодаря вмешательству правительства Ростовской области процесс удалось остановить.Однако эта ситуация могла закончиться не так радужно. Дело в том, девушка-жокей отправилась на тренировку, выехав на лошади в момент демонтажных работ. Животное, естественно, испугалось, и наездница потеряла над ним контроль. В результате скакун вышел в центр скакового поля и помчал в противоположную сторону от шума.К счастью, девушке удалось усмирить лошадь, и она успокоилась. Страшно представить, чтобы было бы, если животное не смогло прийти в норму и сбросило свою наездницу.- Лошади, когда слышат громкие резкие звуки, выходят из-под контроля, - отмечает Ольга. - Естественно, снос конюшен напугал ее, но все обошлось лишь стрессом для меня и животного.Владелец территории пока не комментирует произошедшее. Конники написали коллективное заявление в полицию.