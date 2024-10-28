Потерявшегося мальчика на «Гремучке» вернули матери спустя 3,5 месяца

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В Ростове-на-Дону завершилась история, которая потрясла весь город. Двухлетний ребёнок, потерявшийся на Гремучем роднике, наконец-то вернулся к матери после 3,5 месяцев разлуки.По информации источника в Donday, днем 28 октября сотрудники органов опеки передали мальчика его матери. Теперь семья воссоединилась, и ребенок находится в безопасности. Однако, по словам источника, представители опеки еще некоторое время будут посещать семью, чтобы убедиться, что малышу ничего не угрожает.Напомним, что инцидент произошел 16 июля. В социальных сетях появилась информация о найденном на Гремучем роднике ребенке. Выяснилось, что его мать вместе с подругой употребляли алкоголь. После этого она ушла, оставив сына одного у водоема. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов забрали мальчика в больницу до приезда матери.За это время мать собрала все необходимые документы и доказательства своей способности заботиться о ребенке. В результате ей был назначен штраф в размере 25 тысяч рублей, который она уже оплатила.Вероятно, мать уже много раз пожалела о своем поступке. Ее пьяное поведение и поведение ребёнка стоили им обоим слишком дорого.