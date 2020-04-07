Стал известен возраст самого старшего пациента с коронавирусом в Ростовской области
Стало известно, сколько лет самому старшему пациенту с коронавирусом в донском регионе. Об этом рассказала министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская во время брифинга.
Всего по состоянию на утро 9 апреля на Дону зарегистрировали 24 случая заражения. Возраст пациентов различен, самому старшему из них — 92 года. Двое из них находятся на кислородной поддержке, их состояние оценивается как среднетяжёлое.
Двое из заражённых уже выздоровели. Отрицательные результаты на коронавирус получили 19-летний турист из Франции и 29-летняя девушка, приехавшая из Таиланда, которая стала первым пациентом с коронавирусом в Ростовской области.
В настоящее время подтверждающие анализы ждут ещё четыре человека. Они получили предварительно положительный тест. Всего под наблюдением медиков в Ростовской области находятся 2 683 человека, из них по месту жительства — 2 656.