В Ростовской области обнаружили опасного лугового мотылька

Фото: Россельхозцентр

В Ростовской области отмечено появление опасного вредителя растений. Ростовский филиал Россельхозцентра сообщил об активизации лугового мотылька в начале лета.Луговой мотылек – один из наиболее опасных многоядных вредителей среди насекомых. Этот вредитель может поражать около двухсот видов растений, включая тридцать видов сельскохозяйственных культур. Обычно личинки мотылька сначала уничтожают сорняки, а затем переключаются на культурные растения.Особенно сильно от мотылька страдают подсолнечник, сахарная свекла, многолетние травы, горох, кукуруза, конопля, овощи и бахчевые культуры. Среди дикорастущих растений мотылек предпочитает лебеду, амарант, вьюнок и различные виды полыни, не избегая ядовитых, горьких, ароматических, древесных и кустарниковых растений.Для борьбы с этим вредоносным насекомым необходимо, прежде всего, устранить сорняки, так как именно на них бабочки откладывают яйца. Также рекомендуется проводить междурядную обработку почвы, рыхление и окучивание растений. Эти агротехнические методы могут сократить численность вредителя почти вдвое.