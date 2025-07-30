В Ростовской области больницы обеспечивают современным реабилитационным оборудованием

- Новое оборудование мы закупаем на условиях софинансирования – около 160 миллионов рублей выделено из федерального бюджета, более 3 миллионов – из областного, - сообщил министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев.

- Все контракты на приобретение 324 единиц оборудования заключены. Более того, 114 единиц уже поставлены в наши больницы, и пациенты – дети и взрослые – уже проходят на нем реабилитацию, - уточнил министр здравоохранения Ростовской области.

Фото: Правительство Ростовской области

Донские больницы оснащают современным реабилитационным оборудованием. Об этом сообщили в Правительстве Ростовской области 30 июля.Новейшее медицинское оборудование устанавливают в медучреждениях Ростова-на-Дону, Волгодонска, Каменска-Шахтинского и Шахт. Это поможет проводить более качественную и оперативную реабилитацию пациентов.Как рассказал Юрий Кобзев, шесть медицинских организаций области принимают участие в этой программе: областной лечебно-реабилитационный центр № 2, ЦГБ имени Семашко в Ростове, ЦГБ в Каменске-Шахтинском, городская больница № 1 в Волгодонске, больница скорой помощи и детская городская больница в Шахтах.В числе закупленного оборудования - больничные кровати с электроприводом, тренажеры для пассивной и активной разработки суставов, массажеры, массажные столы, кресла-коляски, велотренажеры и другое реабилитационное оборудование. Оно передается в медицинские учреждения Дона по региональному проекту «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация (Ростовская область)», который входит в национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».