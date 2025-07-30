В Ростовской области больницы обеспечивают современным реабилитационным оборудованием
Донские больницы оснащают современным реабилитационным оборудованием. Об этом сообщили в Правительстве Ростовской области 30 июля.
Новейшее медицинское оборудование устанавливают в медучреждениях Ростова-на-Дону, Волгодонска, Каменска-Шахтинского и Шахт. Это поможет проводить более качественную и оперативную реабилитацию пациентов.
Как рассказал Юрий Кобзев, шесть медицинских организаций области принимают участие в этой программе: областной лечебно-реабилитационный центр № 2, ЦГБ имени Семашко в Ростове, ЦГБ в Каменске-Шахтинском, городская больница № 1 в Волгодонске, больница скорой помощи и детская городская больница в Шахтах.
В числе закупленного оборудования - больничные кровати с электроприводом, тренажеры для пассивной и активной разработки суставов, массажеры, массажные столы, кресла-коляски, велотренажеры и другое реабилитационное оборудование. Оно передается в медицинские учреждения Дона по региональному проекту «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация (Ростовская область)», который входит в национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».