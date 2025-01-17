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Растениям в Ростовской области грозит нашествие опасных азиатских насекомых

Растениям в Ростовской области грозит нашествие опасных азиатских насекомых
Растениям в Ростовской области грозит нашествие неизвестной азиатской тли. Об этом рассказали специалисты «Южного научного центра Российской академии наук»​.

Необычная тля считается вредным насекомым. Она обитает на вязовых деревьях и уничтожает всю растительность. Ественная среда обитания насекомого - в Японии и Китае.

Импорт растений из Восточной Азии может быть причиной появления насекомого в Ростовской области. Ведь тля может с легкостью перемещаться на стволах деревьев или стеблях небольших растений.

Отметим, что существует несколько способов борьбы с вредоносным насекомым. Нелетающие особи можно аккуратно снять с листьев или уничтожить вместе с пораженным участком растения. Также легче будет избавиться от тли с помощью шланга с сильным напором воды. Его нужно направить прямо на растение. Также можно использовать биологические и химические препараты, которые безопасны для человека и животных.
Фото: «Южный научный центр Российской академии наук»​.
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