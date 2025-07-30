В Батайске улицу Панфилова атаковала амброзия высотой в человеческий рост

Фото: Батайск Время

Аллергенная трава атакует от дома № 28 до аллеи Панфилова. Сорняк растет с обеих сторон пешеходной зоны. А на некоторых участках он достигает практически человеческого роста.Горожане сообщают, что даже окна на улицу не могут открыть, потому что уже задыхаются от пыльцы.Жители города надеются, что привлечение внимания к проблеме посодействует ее решению.К слову, за нарушение правил борьбы с карантинными растениями-сорняками предусмотрена административная ответственность в виде штрафа: на граждан – в размере от 300 до 500 рублей, на должностных лиц – от 500 до 1 000 рублей и на юридических лиц – от 5 000 до 10 000 рублей.