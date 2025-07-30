Иномарка сбила 20-летнюю девушку на мопеде в Ростовской области

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В Ростовской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором иномарка сбила девушку, управлявшую мопедом. Об этом сообщили в областном управлении ГИБДД.Инцидент произошел 30 июля, около 11 часов утра, в городе Шахты. По предварительной информации, возле дома номер 7 в Тамбовском переулке, водитель "Mitsubishi Outlander", которому 40 лет, не предоставил преимущество в движении 20-летней девушке, ехавшей на мопеде "Roliz".После столкновения мопед потерял управление и врезался в припаркованный автомобиль "Renault Sandero". Двадцатилетняя девушка получила травмы и была доставлена в больницу.