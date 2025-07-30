Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Иномарка сбила 20-летнюю девушку на мопеде в Ростовской области

Иномарка сбила 20-летнюю девушку на мопеде в Ростовской области

В Ростовской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором иномарка сбила девушку, управлявшую мопедом. Об этом сообщили в областном управлении ГИБДД.

Инцидент произошел 30 июля, около 11 часов утра, в городе Шахты. По предварительной информации, возле дома номер 7 в Тамбовском переулке, водитель "Mitsubishi Outlander", которому 40 лет, не предоставил преимущество в движении 20-летней девушке, ехавшей на мопеде "Roliz".

После столкновения мопед потерял управление и врезался в припаркованный автомобиль "Renault Sandero". Двадцатилетняя девушка получила травмы и была доставлена в больницу.
Фото: Donday
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.