На М-4 в Ростовской области сгорело придорожное кафе

Фото: МБУ АР «УЧПС» Аксайского района

Вечером 30 июля в Аксайском районе произошло ЧП – загорелось придорожное кафе. Как сообщили в МБУ АР «УЧПС» Аксайского района, инцидент зарегистрирован около восьми часов вечера. Возгорание возникло возле 1047 километра трассы М-4 «ДОН», недалеко от поворота к поселку Мускатный, где располагается придорожное заведение.На место происшествия незамедлительно прибыли пожарные команды из Аксайского района и города Новочеркасска.Благодаря слаженной работе спасателей, огонь, распространившийся на кухне кафе на площади 10 квадратных метров, был локализован в течение шести минут, а полное тушение пожара завершилось через 40 минут.По предварительным данным, в результате пожара пострадал 35-летний мужчина. Он получил ожоги и был доставлен в больницу для осмотра и принятия решения о необходимости госпитализации.