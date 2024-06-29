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В Ростовской области обнаружили особо опасного мотылька в полях

В Ростовской области обнаружили особо опасного мотылька в полях
В полях Ростовской области обнаружили особо опасного многоядного лугового мотылька. Информацию об этом сообщили специалисты регионального Россельхозцентра.

В третьей декаде в июле прогнозируют прохождение яйцеклетки и появление гусениц второго поколения. При большом количестве они могут повредить посевы сельхозкультур. Поэтому аграриям советуют следить за распространением бабочек.

Чтобы предотвратить их появление нужно использовать выпуск энтомофагов, что наиболее эффективно и экологически безопасно. Также посевы можно обрабатывать микробиологическими или химическими инсектицидами.

Кроме того, в качестве профилактических мер нужно убирать заросли сорняков и рыхлить почву.
Фото: Россельхозцентр-РО
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