В Ростовской области обнаружили особо опасного мотылька в полях

Фото: Россельхозцентр-РО

В полях Ростовской области обнаружили особо опасного многоядного лугового мотылька. Информацию об этом сообщили специалисты регионального Россельхозцентра.В третьей декаде в июле прогнозируют прохождение яйцеклетки и появление гусениц второго поколения. При большом количестве они могут повредить посевы сельхозкультур. Поэтому аграриям советуют следить за распространением бабочек.Чтобы предотвратить их появление нужно использовать выпуск энтомофагов, что наиболее эффективно и экологически безопасно. Также посевы можно обрабатывать микробиологическими или химическими инсектицидами.Кроме того, в качестве профилактических мер нужно убирать заросли сорняков и рыхлить почву.