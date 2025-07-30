Жителям Шахт временно не рекомендуют посещать пруд 20 лет РККА для купания

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В Ростовской области один из водоемов признан небезопасным для купания. Речь идет о пруде 20 лет РККА, находящемся в городе Шахты, который не соответствует санитарным нормам и гигиеническим требованиям, предъявляемым к качеству воды для купания.Региональное управление Роспотребнадзора выпустило официальное предупреждение, ограничивающее доступ к данному водоему.В связи с выявленными нарушениями жителям города Шахты временно не рекомендуется плавать в пруду 20 лет РККА. Следует учитывать, что это единственное официально разрешенное место для отдыха у воды в этом городе.Результаты микробиологических исследований, проведенных специалистами, показали, что вода в пруду не соответствует установленным санитарным нормам. Выявленные отклонения могут представлять угрозу для здоровья купающихся, особенно при попадании воды внутрь организма или при контакте с кожными покровами.