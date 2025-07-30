Опасность атаки дронов объявили в Ростовской области ночью 30 июля

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В Ростовской области вечером 30 июля во всех районах было объявлено о риске нападения БПЛА. Сигнал тревоги от областной системы оповещения о чрезвычайных ситуациях поступил около 22:04.Примечательно, что всего за час до этого в регионе действовало предупреждение о ракетной опасности. Жителям рекомендовано не находиться на открытой местности и держаться подальше от окон.Необходимо напомнить, что в результате атаки беспилотников в ночь на 29 июля в городе Сальске погиб местный житель.При ликвидации дрона в Сальске погибли двое саперов. Церемония прощания с Екатериной Куликовой и Павлом Покидовым состоялась в Ростове 30 июля.