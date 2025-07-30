Ночью 30 июля в Ростовской области объявили ракетную опасность

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Вечером 30 июля, около 21:07, в Ростовской области было объявлено о возникновении ракетной опасности. Оповещение населения об угрозе произвело областное управление МЧС.Жителям настоятельно рекомендуется избегать открытых пространств и найти убежище в подвалах или на подземных парковках.Стоит отметить, что в результате атаки беспилотников в ночь на 29 июля в городе Сальске погиб местный житель. Помимо этого, возгорание произошло на территории железнодорожной станции.Во время ликвидации последствий падения одного из дронов в Сальске погибли два специалиста, занимавшихся разминированием. Прощание с Екатериной Куликовой и Павлом Покидовым состоялось в Ростове 30 июля.