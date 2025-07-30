Представители власти и бизнеса обсудили донастройку механизмов КРТ в Ростовской области

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На базе «Центра истинных ценностей в Ростове-на-Дону прошла конференция «Ведомости Юг» по теме: «КРТ в регионах: донастройка большого будущего». В ней приняли участие представители Минстроя Ростовской области, региональной корпорации развития, администрации города, застройщики и независимые эксперты.Во время конференции рассмотрели различные предложения и проекты, направленные на улучшение функционирования механизма КРТ посредством привлечения частных капиталовложений. Участники поделились опытом в области улучшения городской среды, а также сохранения и приумножения исторического и культурного наследия.Так, заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Глеб Мельников рассказал о намерениях властей региона активнее применять механизм комплексного развития территорий для реновации ветхого и аварийного жилья.- Реновация – это сокращение аварийного и потенциально аварийного жилого фонда. Зачастую бывает, что дом, который признан аварийным, не сразу расселяется. Внедрение инструментов комплексного развития территории в этой части позволит не только значительно сокращать аварийный фонд, но и проводить оценку предаварийнности, - пояснил Глеб Мельников.Он отметил, что существующая нормативно-правовая база, на федеральном и региональном уровнях регулирующая механизмы комплексного развития территорий для обновления жилого фонда, в целом сформирована, однако требует совершенствования. В настоящее время правительство активно занимается модернизацией данной базы, привлекая к этой работе экспертов и представителей деловых кругов.Глеб Мельников сообщил о планах по цифровизации процессов КРТ в регионе для повышения эффективности и исключения ошибок из-за ограниченности ресурсов и большого объёма проектов. Базой для этого станет государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности и другие системы.Григорий Алексеев-Малахов, занимающий должность заместителя министра строительства Ростовской области и главного архитектора, подчеркнул важность достижения гармонии при осуществлении проектов комплексного развития территорий (КРТ) в исторических частях городов. По его мнению, необходимо соблюдать баланс между охраной исторического наследия, воплощенного в ценных объектах, и созданием современной высококачественной архитектуры, способной поднять уровень городской среды.- Я как архитектор считаю, что любое здание должно жить, максимально сохранять свою историю, свой облик, но при этом должно максимально встраиваться в современную городскую среду, - сказал замминистра.Он также отметил перспективы развития исторического центра города, акцентируя внимание на потенциале привлечения инвестиционных средств.- Исторический центр намного больше, чем отдельные здания. Кварталы формируют среду, но ее надо дополнять пешеходными улицами, ограничивать транзит легковых автомобилей, развивать общественный транспорт, обязательно насыщать событийными мероприятиями – фестивалями, выставками, тогда и бизнес сам определится, что ему нужно, и будет с удовольствием выкупать и восстанавливать объекты культурного наследия и придумывать для них новою функцию, - пояснил Григорий Алексеев-Малахов.По его словам, сейчас на федеральном уровне проводится работа по упрощению процедур по работе с объектами культурного наследия. В первую очередь необходимо сделать законодательство более гибким для вовлечения в инвестиционную деятельность объектов исторического и культурного наследия. Именно это в дальнейшем поспособствует более эффективной реализации проектов КРТ в исторических частях города.