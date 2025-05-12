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Оранжевый уровень пожароопасности объявили в донском регионе

Оранжевый уровень пожароопасности объявили в донском регионе
В Ростовской области объявили оранжевый уровень пожароопасности. Гидрометцентр РФ предупредил, что в таких условиях погода может вызвать стихийные бедствия.

Синоптики говорят, что экстремальная пожароопасность продержится до 23:00 12 мая в некоторых северо-восточных и центральных районах, а также в Приазовье.

В такие моменты риск пожаров в траве, торфяниках, лесах и других легковоспламеняющихся местах значительно возрастает.

Важно помнить, что ранее в этих районах уже ввели высокий уровень пожароопасности.
Фото: Donday
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