Оранжевый уровень пожароопасности объявили в донском регионе

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В Ростовской области объявили оранжевый уровень пожароопасности. Гидрометцентр РФ предупредил, что в таких условиях погода может вызвать стихийные бедствия.Синоптики говорят, что экстремальная пожароопасность продержится до 23:00 12 мая в некоторых северо-восточных и центральных районах, а также в Приазовье.В такие моменты риск пожаров в траве, торфяниках, лесах и других легковоспламеняющихся местах значительно возрастает.Важно помнить, что ранее в этих районах уже ввели высокий уровень пожароопасности.