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В Ростовской области из-за сильной жары объявили оранжевый уровень погодной опасности

В Ростовской области из-за сильной жары объявили оранжевый уровень погодной опасности
В Ростовской области из-за сильной жары объявили оранжевый уровень погодной опасности. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

Жара придет 12 июля в период с 13:00 до 17:00. Температура может подняться до +40…+42 градусов. Синоптики прогнозируют, что осадков не будет, а порывы ветра достигнут 7-12 метров в секунду.

Оранжевый уровень опасности означает, что погода может представлять угрозу для здоровья и имущества людей.
Фото: Ростов ру
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