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На Дону откроют турбазы и отели

На Дону откроют турбазы и отели
Жителей Ростовской области со следующей недели ждут новые послабления режима ограничений. Работу возобновят уже практически все закрытые ранее предприятия. О смягчении карантинных мер сообщил глава региона Василий Голубев 26 июня.

С 29-го числа гостей, наконец, начнут принимать туристические базы и отели, дома и центры отдыха. Для дончан, в том числе и сотрудников перечисленных организаций, это стало радостной новостью. Теперь те, кто взяли отпуск, смогут отдохнуть с комфортом, а владельцы объектов – начать выкарабкиваться из кризиса. На прошло неделе гостиницы уже смогли начать работу, но принимать только командированных при наличии у них соответствующего документа.

С понедельника дончане также смогут посещать зоопарки, кафе и рестораны. Родителям разрешили отправить детей в летние лагеря.

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