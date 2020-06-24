На Дону откроют турбазы и отели
Жителей Ростовской области со следующей недели ждут новые послабления режима ограничений. Работу возобновят уже практически все закрытые ранее предприятия. О смягчении карантинных мер сообщил глава региона Василий Голубев 26 июня.
С 29-го числа гостей, наконец, начнут принимать туристические базы и отели, дома и центры отдыха. Для дончан, в том числе и сотрудников перечисленных организаций, это стало радостной новостью. Теперь те, кто взяли отпуск, смогут отдохнуть с комфортом, а владельцы объектов – начать выкарабкиваться из кризиса. На прошло неделе гостиницы уже смогли начать работу, но принимать только командированных при наличии у них соответствующего документа.
С понедельника дончане также смогут посещать зоопарки, кафе и рестораны. Родителям разрешили отправить детей в летние лагеря.