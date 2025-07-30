В Ростовской области обгоревших в пожаре сестер похоронили в закрытом гробу

Фото: Donday

В Ростовской области провели похороны двух сестер, ставших жертвами страшного пожара. Ввиду сильных повреждений тела были преданы земле в закрытом гробу. Трагедия произошла из-за неисправности электропроводки в доме, где проживала многодетная семья. Огонь унес жизни 18-летней девушки и ее шестилетней сестренки.Информацию о похоронах предоставил новостной ресурс DonDay. Трагический инцидент, случившийся 26 июля в хуторе Ивановка Миллеровского района, внезапно оборвал жизни двух юных членов большой семьи.В тот вечер семейство Марии К. отправилось ко сну позже обычного, так как старшая дочь долго готовилась к рабочей смене. В середине ночи Марию разбудил необычный свет, резавший глаза. Подойдя к оконному проему, она застыла в ужасе: их жилище было объято алым огнем.Мария успела поднять старшую дочь и поручила ей разыскать среднюю, а сама, схватив четырехлетнюю малышку, выпрыгнула из окна. Однако другие девочки спастись не смогли. Сильно обгоревшие тела обнаружили уже позже спасатели. Девочки настолько сильно обгорели, что было принято решение хоронить их в закрытом гробу.Церемония прощания с погибшими прошла 29 июля в поселке Ярском, расположенном в том же районе. Родители, переживающие невосполнимую утрату, находятся в состоянии глубокой скорби и не могут смириться с произошедшим. Мать девочек, Мария К., ранее поделилась с DonDay воспоминаниями о последней беседе с дочерьми и о чувстве беспомощности, когда наблюдала за их гибелью.Кончина сестер вызвала волну сочувствия и боли в сердцах многих людей. На похороны прибыли не только близкие, друзья и односельчане, но и жители соседних населенных пунктов. Они принесли цветы, траурные венки и детские игрушки, чтобы почтить память умерших. Атмосфера скорби и тишины царила над собравшимися, разделяющими горе семьи из Миллеровского района.Родители ощущали поддержку от всех присутствующих: кто-то выражал соболезнования словами, а кто-то молча обнимал, пытаясь разделить их страдание. Сдержать слезы не мог никто. Эта трагедия стала личной болью для каждого, кто пришел на кладбище.