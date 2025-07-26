В Миллеровском районе в пожаре погибли двое детей из многодетной семьи

Фото: РостовРу

В Миллеровском районе Ростовской области в пожаре погибли двое детей из многодетной семьи. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по региону.Трагедия произошла в ночь на 26 июля около 2:30. Огонь вспыхнул в пристройке и быстро перекинулся на основное здание. В доме в этот момент находились шесть человек: четверо детей и двое взрослых. Мать успела вынести четырехлетнюю дочь из огня. 16-летний подросток был у соседей и не пострадал.Пожарные нашли тела двух погибших: шестилетней девочки и 20-летней женщины.На борьбу с огнем отправились 27 специалистов и 11 единиц техники. Среди них были 10 сотрудников МЧС России и четыре специализированные машины.