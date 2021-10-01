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В Ростовской области при пожаре от взрыва электрообогревателя пострадала многодетная семья

В Ростовской области при пожаре от взрыва электрообогревателя пострадала многодетная семья
В результате пожара от взорвавшегося электронагревателя пострадала многодетная семья. Происшествие случилось вечером 3 октября в слободе Красюковской Октябрьского района.

По данным источника Rostov.ru, Светлана Р. вместе со своим мужем, матерью и двумя детьми находились дома. На улице было холодно, поэтому семейство обогревалось с помощью электробатареи. Мать, 51-летняя Елена Р., находилась в дальней комнате. Внезапно оттуда послышался хлопок. Мгновенно пламя охватило всю комнату и стало молниеносно распространяться по дому. Едкий дым окутал жилище.

Жильцы сначала пытались потушить огонь, но силы были неравны. Семья начала выпрыгивать из окон. Первым вынесли грудного ребенка – девочку. Малышка не пострадала. Затем – 12-летнего мальчика. Затем спаслись Светлана и ее муж Сергей. Елена из горящего дома не вышла. Прибывшие спасатели рванули в дальнюю комнату и нашли тело женщины - она была уже мертва.

Пострадавших доставили в больницу Новочеркасска. Светлана и ее сын надышались дымом, но тоже были доставлены в БСМП. Больше всего досталось мужу Светланы. Сергей получил сильные ожоги. У него поражено огнем порядка 50% тела. Сейчас за жизнь мужчины борются врачи.

Предварительной причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. В обстоятельствах ЧП разбираются правоохранители.
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