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Не все новые случаи заражения коронавирусом в Ростовской области оказались «завозными»

Не все новые случаи заражения коронавирусом в Ростовской области оказались «завозными»
Стала известна новая информация о дончанах, у которых за последние сутки подтвердили коронавирусную инфекцию. По данным на утро 7 апреля в Ростовской области зарегистрировано 17 случаев заболевания. За день положительные результаты тестов получили восемь пациентов.

Как сообщили в региональном министерстве здравоохранения, новые заболевшие выявлены в Ростове-на-Дону, Кашары, Новочеркасске и Семикаракорске. Не все пациенты приехали из-за границы, некоторые заразились после контакта с больными. Состояние всех оценивается как удовлетворительное. Их возраст варьируется от 30 до 84 лет.

Ранее анализы с предварительным положительным результатом отправляли в референс-центры Москвы и Новосибирска, теперь же подтверждающие тестирования проводят в Ростове-на-Дону. На Дону под медицинским наблюдением находятся 3 345 человек, из них на самоизоляции по месту жительства - 3 312 человек.

Теги: коронавирус коронавирус в Ростове-на-Дону коронавирус в Ростовской области пандемия

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