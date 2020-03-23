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В Ростовской области выявили первый случай заражения коронавирусом

В Ростовской области выявили первый случай заражения коронавирусом
Первый случай заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировали в Ростовской области. Такие данные сообщили 25 марта в Роспотребнадзоре.

Известно, что пациентка прибыла из страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. Она вернулась из поездки в течение последних двух недель. Ее поместили в инфекционный бокс. После прибытия в Ростовскую область дончанка находилась под наблюдением медиков. Когда появились симптомы коронавирусной инфекции, у нее взяли анализы. Вскоре диагноз подтвердился.

Специалисты уже определили круг лиц, с которыми пациентка контактировала. Всех их помещают под медицинское наблюдение. Проводится лабораторное исследование.

Напомним, по данным на 24 марта, в Ростовской области медики следят за состоянием здоровья 1 148 человек с подозрением на коронавирус. Всего по России за последние сутки было выявлено 163 новых случая.

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