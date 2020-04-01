В Ростовской области несколько ночей будут держаться заморозки



Несколько дней в Ростовской области будут сохраняться заморозки. О холодах жителей Дона предупредили в региональном ГУ МЧС.



Низкая температура ожидается с 4 по 6 апреля. Во второй половине ночи и утром прогнозируется -1...-4 градуса, по северу — до -8 градусов.



При этом днём столбики термометров покажут от +14 до +17 градусов, по югу - до +19 градусов. Существенных осадков не предвидится, только 5 апреля в некоторых районах пройдет небольшой дождь. Ветер ожидается силой до десяти метров в секунду. Небо будет облачным.