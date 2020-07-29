В Ростовской области немного снизился коэффициент распространения вируса COVID-19

Коэффициент распространения вируса COVID-19 ненамного снизился на территории донского региона. О данных на 31 июля сообщили в правительстве Ростовской области.Так, за прошедшие сутки, показатель инфицированных коронавирусом на 100 тысяч населения повысился с 305 до 308. Коэффициент распространения инфекции снизился с 1,09 до 1,06. Отметим, что данные цифры являются одними из важнейших факторов при снятии карантинных запретов. Однако, учитывая рост заболеваемости, переход к новому этапу пока отсрочен.Напомним, уже с 6 июля в донском регионе возобновили деятельность детские сады, косметические салоны и бассейны. Горожанам разрешили отдых на пляжах. Кроме того, с 13 июля открылись бани, СПА-центры и кинотеатры (с заполняемостью залов не более 25%). С 20 июля разрешили работать выставочным центрам, музеям и всем непродовольственным магазинам.