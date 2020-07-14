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Коэффициент распространения COVID-19 снова снизился в Ростовской области

Коэффициент распространения COVID-19 снова снизился в Ростовской области
На Дону немного снизился коэффициент распространения вируса COVID-19. Об этом сообщили в правительстве донского региона.

По данным на 16 июля, показатель заразившихся коронавирусом на 100 тысяч жителей Ростовской области составляет 264,6. Коэффициент распространения инфекции по-прежнему застопорился выше единицы, однако немного снизился - с 1,05 до 1,04.

Напомним, данный показатель влияет на постепенную отмену карантинных мер. С 6 июля на территории региона разрешили работать детским садам, косметическим салонам и бассейнам. Кроме того, граждане теперь могут посещать пляжи. Дончанам также стали доступны с 13 июля бани, СПА-центры и кинотеатры.

Общее количество инфицированных вирусом COVID-19 в Ростовской области достигло 11 117 пациентов. Только за последние сутки положительные результаты тестов получили 98 дончан. Скончались от коронавируса 173 человека.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19

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