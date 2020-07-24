Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростовской области немного снизился коэффициент распространения COVID-19

В Ростовской области немного снизился коэффициент распространения COVID-19
В донском регионе снова снизился коэффициент распространения вируса COVID-19. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области.

По данным на 26 июля, показатель инфицированных коронавирусом на 100 тысяч жителей Дона составляет 292, что на три больше, чем за предыдущие сутки. Сам коэффициент распространения COVID-19 снизился с 1,1 до 1,06. При этом он продолжает сохраняться выше единицы, так что о переходе к следующему этапу снятия карантинных ограничениий пока не может идти речи.

За весь период пандемии в донском регионе коронавирус подхватили 12 270 человек. Только за прошедшие сутки инфекцию выявили у 126 жителей. Число умерших от опасного вируса достигло 203 пациентов.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.