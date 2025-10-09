Новости
Объявлена беспилотная опасность по всей территории Ростовской области

На территории Ростовской области утром 9 октября объявлена беспилотная опасность. Соответствующее уведомление от РСЧС пришло около 11:48.

Жителям и гостям донской столицы советуют зайти в помещения с улиц, а также отойти подальше от окон.
Фото: РСЧС
