Сквер Пионерский в Ростове пополнится новыми необычными дереьвями

Фото: Администрация Ростова.

В Ростове-на-Дону 18 октября пройдет День древонасаждения, в рамках которого в дендрологическом саду сквера Пионерский будут высажены редкие деревья и кустарники.Весной этого года в сквере Пионерском в Железнодорожном районе высадили 109 деревьев и 193 кустарника, включая такие редкие виды, как фундук, лиственница, бархат амурский, груша иволистная, гибискус и карагана древовидная. В этом году планируется продолжить традицию и посадить десятки новых растений, таких как граб, дуб, альбиция, вейгела и чубушник.Любой желающий может принять участие в озеленении города. Для этого нужно приобрести саженцы необычных деревьев и высадить их в сквере. Администрация Железнодорожного района поможет с покупкой качественных саженцев и предоставит необходимый инвентарь. Многие из высаживаемых деревьев являются многолетними, что позволяет будущим поколениям продолжать ухаживать за ними.Экологическое просвещение играет важную роль в этом процессе. Участники мероприятия не только посадят растения, но и узнают о них больше, а также научатся правильно ухаживать за ними. Озеленение не только улучшает городскую среду, но и создаёт историческое наследие, к которому будущие поколения смогут приходить и наслаждаться.Ростовчан приглашают стать частью этой традиции и украсить свой город уникальными растениями. Для получения дополнительной информации можно обратиться в МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» Железнодорожного района города Ростова-на-Дону (пр. Стачки, 42, каб. 311, тел. 224-82-94).