Спасатели сняли с крыши в центре Ростова несколько котят



В Ростове помощь спасателей понадобилась маленьким котятам.



Днём 24 ноября в диспетчерскую службу поступило сообщение из центра города. В Ленинском районе на крыше подстанции каким-то образом оказались несколько котят. Малыши жалобно пищали. Жители улицы Шаумяна, где произошёл инцидент, не смогли самостоятельно добраться до животных и обратились за помощью к спасателям.

- На помощь котятам отправилась поисково-спасательная группа, - рассказали в Управлении по делам ГО и ЧС Ростова. - Расчёт спасателей снял малышей с высоты.



Когда котята оказались на земле, спасатели передали их жильцам соседнего дома.