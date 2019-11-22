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Спасатели сняли с крыши в центре Ростова несколько котят

Спасатели сняли с крыши в центре Ростова несколько котят
В Ростове помощь спасателей понадобилась маленьким котятам.

Днём 24 ноября в диспетчерскую службу поступило сообщение из центра города. В Ленинском районе на крыше подстанции каким-то образом оказались несколько котят. Малыши жалобно пищали. Жители улицы Шаумяна, где произошёл инцидент, не смогли самостоятельно добраться до животных и обратились за помощью к спасателям.
- На помощь котятам отправилась поисково-спасательная группа, - рассказали в Управлении по делам ГО и ЧС Ростова. - Расчёт спасателей снял малышей с высоты.

Когда котята оказались на земле, спасатели передали их жильцам соседнего дома.

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